Легендарный диктор СССР умерла через четыре дня после 84-летия Диктор Центрального телевидения СССР Моргунова умерла на 85-м году жизни

Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР народная артистка России Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни, сообщила Daily Storm ее помощница. По ее словам, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. 6 марта Моргунова отпраздновала день рождения.

Да, сегодня [умерла]. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось. Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень! — заявила помощница Моргуновой.

Моргунова училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Моргунова знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания.

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