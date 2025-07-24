Отказалась от петуний в пользу этого многолетника! Мини-жемчужинки в саду!

Отказалась от петуний в пользу этого многолетника! Мини-жемчужинки в саду!

Тысячелистник птармика «белый жемчуг» — воздушное украшение летнего сада. Этот изящный многолетник станет настоящей жемчужиной вашего цветника. В июле, когда многие растения уже отцвели, «белый жемчуг» только начинает своё волшебное представление. Его полумахровые белоснежные цветки, собранные в рыхлые соцветия, напоминают россыпь жемчужин на фоне сочной зелени. Высота куста достигает 80–90 см, что делает его идеальным для создания воздушного второго плана в цветочных композициях.

Главное достоинство этого сорта — его удивительная неприхотливость. Он прекрасно чувствует себя на солнечных участках с обычной садовой почвой, не требуя особого внимания. Засухоустойчивость позволяет ему цвести даже в самое жаркое лето, когда другие растения страдают от недостатка влаги. Цветение продолжается до августа, привлекая в сад множество полезных насекомых.

«Белый жемчуг» особенно хорош в природных садах и миксбордерах, где его воздушные соцветия создают эффект лёгкости и простора. Он прекрасно сочетается с шалфеем, лавандой, декоративными злаками и розами пастельных оттенков. После цветения растение сохраняет декоративность благодаря ажурной листве.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!