https://static.news.ru/photo/7819721c-e5e6-11e9-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отец российской спортсменки, фигуристки Аделины Сотниковой в разговоре с журналистами прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что гадалка-мошенница из Интернета обманула его дочь на 2 млн рублей.

По словам мужчины, эти сведения являются «уткой», и он не знает, откуда они появились.

Такая утка залетела, что нужно искать концы. Но кому это нужно, я не понимаю, — приводит слова отца Сотниковой сайт телеканала «360».

Как ранее писал News.ru, фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации. За это время спортсменка якобы перевела ведьме два миллиона рублей.

Спортсменка обратилась за помощью к сотрудникам органов правопорядка после того, как гадалка перестала выходить на связь, получив указанную сумму денег.