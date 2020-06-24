Отец блогера Тропицель пригласил всех желающих на её кремацию

https://static.news.ru/photo/418e58d4-b624-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Отец разбившейся на мотоцикле 18-летней россиянки Анастасии Тропицель, которой удалось стать миллионершей благодаря своему блогу в Сети, назвал дату церемонии прощания с дочерью и пригласил всех, кому она была дорога, проводить её в последний путь. Об этом мужчина рассказал на закрытой странице памяти дочери в соцсети.

Россиянку кремируют на Бали 25 июня в 15 часов по местному времени. Условием участия в церемонии станет запрет на фото- и видеосъёмку.

Всех друзей Насти и всех тех, для кого Настя имела большое значение, чью жизнь она изменила, приглашаем сказать напутственные молитвы, потому что идёт исцеление души. Насте слова поддержки сейчас очень важны от максимального числа людей, ей будет намного легче, — попросил папа Насти.

Как ранее рассказала семья Лебедевых, у которых на Бали жила Анастасия, девушка предчувствовала свою смерть и хотела, чтобы её кремировали. Андрей и Анастасия Лебедевы после смерти блогера нашли её блокнот про новую жизнь. В нём говорилось о реинкарнации. Они также отметили, что родители хотели похоронить девушку в России.

Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй. Она позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Как писал NEWS.ru, отец Тропицель считает виновным в трагедии молодого человека дочери. Ранее он заявлял, что мотоинструктор Виктор Майданович жил за счёт его дочери-миллионерши, а сам ещё и ходил на секс-тренинги.