От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/162c6d74-f02c-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От российских школьников в течение учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

С детей тесты никто не берёт, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой. Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация, — сообщил ТАСС Глушко.

Он также уточнил, что когда начнётся вакцинация от коронавируса, учителей будут вакцинировать в добровольном порядке, принуждать их к этому никто не будет.

Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ не намерено запрещать выходить на занятия школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, тем не менее региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он добавил, что требования о сдаче школьниками теста на коронавирус после приезда из-за границы в рекомендациях нет, но всё же предложил уточнить этот вопрос в Роспотребнадзоре, Министерстве здравоохранения и в региональных штабах.