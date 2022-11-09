Осужденную за контрабанду наркотиков американку Грайнер отправили в колонию

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, этапирована из СИЗО в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину. По ее словам, информации о том, где именно сейчас находится спортсменка, нет.

Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания, — сказала адвокат.

Благоволина добавила, что прибытии Грайнер в место назначения об этом должны быть уведомлены как ее защита, так и посольство США в России.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты спортсменки на приговор, отказавшись смягчить ей приговор.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен добиться освобождения и возвращения Грайнер домой до выборов в конгресс. Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что хозяин Белого дома ради этого готов пойти на чрезвычайные меры и сложные решения.