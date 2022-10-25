Американской баскетболистке Грайнер отказались снизить срок

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Мособлсуд не изменил основную часть приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков на девять лет колонии, сообщает корреспондент ТАСС. По информации агентства, приговор Химкинского городского суда в отношении спортсменки был изменен только касательно зачета срока нахождения в следственном изоляторе.

Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Бриттни Грайнер изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, — огласила решение судейская коллегия.

Спортсменка и ее защита просили смягчить приговор: по словам самой Грайнер, она признает ошибку, но подчеркивает, что у нее не было злого умысла.

Люди совершают более опасные преступления и получают меньший срок, — аргументирует баскетболистка.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

В поддержку американской спортсменки высказалась российская футболистка Надежда Карпова, также за ее освобождение выступил российский сноубордист олимпийский чемпион Вик Уайлд. Он назвал решение суда нелепым и отметил, что дело заставляет Россию «выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира».