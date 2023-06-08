Остеопат назвал самые частые причины боли в шее Остеопат Фролов: боли в шее возникают из-за тревоги и длительного напряжения

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Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства и неудобное положение являются причинами болей в шее, заявил NEWS.ru член Российской остеопатической ассоциации профессор Владимир Фролов. По его словам, чаще всего на подобный недуг жалуются люди, которые по своей специальности вынуждены долго сидеть за компьютером на рабочем месте.

Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства вызывают напряжение мышц жевания и говорения, мышц голени и тазовых мышц, но чаще всего это отражается на шее. Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека. В частности, из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса, в результате появляются боли. Также к болям в шее приводит неудобное положение человека или долгое нахождение лежа на диване, — отметил Фролов.

Врач добавил, что при появлении болей в шее следует сразу же обратиться к мануальному терапевту и остеопату.

Ранее врач-остеопат Анна Сарафан заявила, что боли в спине и шее в половине случаев происходят из-за неправильного образа жизни. По ее словам, к болям приводят привычка проводить по много часов за компьютером, сидеть нога на ногу, носить сумку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе.