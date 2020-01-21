https://static.news.ru/photo/f0de2dbc-3c41-11ea-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Пилота Таира Зарбалиева, оставившего штурвал во время полёта из Баку в Москву, отстранили от работы на месяц. Об этом во вторник, 21 января, NEWS.ru сообщил помощник президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» по связям с общественностью Паша Кесамански.

По его словам, была произведена проверка по факту жалобы на пилота, который оставил штурвал, чтобы поболтать с находящимся на борту старым другом. В ходе мониторинга специалисты выявили нарушение правил авиакомпании со стороны капитана Зарбалиева.

В настоящее время пилот на месяц отстранён от полётов. Также в его отношении могут быть приняты и другие меры, в числе которых — понижение до ранга второго пилота.

Заключение комиссии, на основе которого будет принято окончательное решение по данному делу, будет опубликовано в начале февраля, — заявил Кесамански.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажир авиарейса Баку — Москва стал свидетелем того, как командир воздушного судна во время полёта регулярно покидал кабину пилотов для общения со своим знакомым, сидевшим в салоне в качестве пассажира. Видеозапись, запечатлевшую это, он предоставил в редакцию NEWS.ru.