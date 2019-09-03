https://static.news.ru/photo/cd9eb40a-ce70-11e9-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Министерство просвещения разрабатывает специальные программы, благодаря которым дети будут изучать правила поведения на всех видах транспорта, а также на дорогах. Специально для этого изменят концепцию преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Сотрудники ведомства выяснили, что дети, возвращающиеся домой с кружков и секций, чаще всего становятся жертвами аварий на дорогах. В связи с этим в образовании произойдут изменения, передаёт « Комсомольская правда ».

Мы выяснили, что в большую группу риска попадают не дети, которые возвращаются из школы. Чаще всего это дети уже подросткового возраста, которые возвращаются с занятий дополнительным образованием, — рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская.

Цель нововведений — научить детей действовать в трудных ситуациях. Учащиеся узнают, как вести себя на всех видах транспорта — от автомобильного до железнодорожного.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах.