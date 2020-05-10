Основатель «Омбудсмена полиции» не жалуется на условия содержания

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников посетил задержанного основателя страницы «Омбудсмен полиции». По его словам, мужчина не имеет претензий к условиям содержания.
Правозащитник находится в трёхместной камере в здании полиции на улице Петровка в Москве. Его сокамерники — подозреваемые в ненасильственных преступлениях, которые ранее не были судимы.
Насколько я смог понять, жалоб на условия содержания у него нет, — подчеркнул он.
При этом Воронцов жалуется на процедуру задержания. По его словам, силовики один раз стукнули в дверь и, не дождавшись ответа, начали штурм квартиры через балкон,
Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
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