Осень в столице: фото урбанистических пейзажей Москвы

13 сентября граждане РФ отмечают День Байкала или Бай-Куль (в переводе с тюркского — «богатое озеро») — самого глубокого озера на планете и крупнейшего природного резервуара пресной воды. Байкал внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В самой глубокой части дно озера на 1187 метров ниже уровня Мирового океана. Площадь водной поверхности составляет 31 722 квадратных километра, что примерно равно площади Бельгии. Озеро расположено в котловине,...