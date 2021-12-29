Осечкин заявил, что замглавы ФСИН «съели» за борьбу с пытками

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин прокомментировал отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. По словам правозащитника, Якунин лично посещал и пытался помочь Кежику Ондару, который подвергался пыткам в СИЗО. Якунин даже передал заключённому свою визитку и попросил его сообщать о фактах давления, заявил Осечкин.

Мы знаем от целого ряда источников на Житной, что генерал Анатолий Якунин был против содомии и принимал ряд мер для раскрытия пыточных конвейеров в Саратове и Иркутске. И его, образно выражаясь, съели. Сожрали, — рассказал Осечкин.

Правозащитник убеждён, что именно генерал Якунин запрашивал видеоматериалы у проекта Gulagu.net и координировал работу по раскрытию данных, связанных с пытками в тюремной больнице в Саратовской области.

В вину Якунину поставили кампанию по борьбе с пытками и то, что его подчинённые упустили Сергея Савельева в сентябре 2021 года и вместо задержания дали шанс покинуть РФ, — подчеркнул основатель проекта.

Замглавы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Якунин был отстранён от своей должности 28 декабря. На этом посту он пробыл с августа 2020 года.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 ФСИН в Саратовской области. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.

По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.