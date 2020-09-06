Опубликовано содержание «шпаргалки» Ефремова в суде

https://static.news.ru/photo/3b6c4fc2-f032-11ea-91ad-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Михаил Ефремов пытался убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился ли за рулём в день аварии. Об этом говорится в «шпаргалке», которую он написал для выступления в суде. Её содержание попало в Сеть.

Я шёл в суд за правдой, думал, что кто-нибудь скажет, где я все-таки находился во время трагедии, или мне покажут видео, что я за рулём, — говорится в записке.

Артист утверждает, что сторона обвинения за всё время не предоставила весомых доказательств его вины.

Что же я увидел: свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, неизвестно чьих. Суд отказал в ходатайстве провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья, на котором сработала подушка безопасности, значит, там кто-то — может, я — был, — цитирует телеканал НТВ текст документа.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, как он, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.