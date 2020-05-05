Опрос: большинство малых компаний в РФ надеются на скорый рост прибыли

https://static.news.ru/photo/393a510c-8ee6-11ea-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 70% компаний, представляющих малый и микробизнес, рассчитывают выйти на докризисные показатели прибыли в течение шести месяцев после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом говорят данные опроса исследовательского агентства Magram Market, которые приводит ТАСС. В исследовании приняли участие собственники и руководители нескольких сотен предприятий со всей России. 17% компаний потребуется не более одного месяца после отмены ограничительных мер, чтобы нарастить прибыль до нормальных значений. 27% готовы вернуться к докризисным показателям за квартал, столько же — за полгода. 16% респондентов заявили, что их компаниям потребуется не менее года, чтобы восстановиться от экономических потрясений.

9% предпринимателей затруднились дать прогноз. 3% компаний, участвовавших в опросе, восстановиться не смогут и будут ликвидированы. Исследование также показало, что 37% компаний не смогли по разным причинам реорганизовать свою деятельность для работы в удалённом режиме. Их работа на период ограничительных мер остановлена. 20% компаний смогли перейти на удалёнку без потери эффективности.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса о планах россиян после выхода из режима самоизоляции. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что первым делом встретятся с друзьями и родными.