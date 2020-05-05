Опрос: большинство малых компаний в РФ надеются на скорый рост прибыли

Более 70% компаний, представляющих малый и микробизнес, рассчитывают выйти на докризисные показатели прибыли в течение шести месяцев после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.
Об этом говорят данные опроса исследовательского агентства Magram Market, которые
9% предпринимателей затруднились дать прогноз. 3% компаний, участвовавших в опросе, восстановиться не смогут и будут ликвидированы. Исследование также показало, что 37% компаний не смогли по разным причинам реорганизовать свою деятельность для работы в удалённом режиме. Их работа на период ограничительных мер остановлена. 20% компаний смогли перейти на удалёнку без потери эффективности.
Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса о планах россиян после выхода из режима самоизоляции. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что первым делом встретятся с друзьями и родными.
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