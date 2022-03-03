Опрос: 71% россиян доверяют Путину

ФОМ: доверие россиян к Путину за неделю выросло с 60% до 71%
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:25, 01 марта 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%. По словам аналитиков, главным фактором стало признание Донецкой и Луганской народных республик. Недоверие президенту высказали 18% опрошенных, передаёт РИА Новости.
71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60%, — сказано в исследовании.
Специалисты также добавили, что скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71% (64% — 20 февраля). А скорее плохой работу главы государства признают 15% (21% — 20 февраля).
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил на своём сайте, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий столицы, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Большая часть угроз идёт из-за границы, отметил он, и призвал не поддаваться на провокации. По его мнению, за всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. Он пообещал, что власти обеспечат нормальное функционирование города и защиту москвичей.