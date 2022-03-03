Опрос: 71% россиян доверяют Путину

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Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранных агентов), передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что информресурсы распространяли призывы экстремистской направленности и дезинформацию о спецоперации российских военных на Украине.

Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам, — сообщили в ведомстве. Отмечается,...