https://static.news.ru/photo/e0878742-c5a4-11e9-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская мэрия получила заявку на шествие оппозиции 3 сентября. Соответствующее прошение было отправлено от помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой, журналистки Виктории Ивлевой и муниципального депутата Елены Филиной.

Шествие должно пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Оппозиционеры планируют выступить в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождения политических заключённых и недопущении политических репрессий, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.