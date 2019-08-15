https://static.news.ru/photo/a2657eba-bf73-11e9-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Заявители хотели провести митинг на площади Победы, а также шествие по улице Маши Порываевой от улицы Каланчёвской и проспекту академика Сахарова до Тургеневской площади количеством до 100 тысяч участников, говорится на странице оппозиционера Дмитрия Гудкова в Facebook .

Проведение шествия по указанному маршруту создает помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии, — говорится в ответе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, по информации московских чиновников, на площади Победы на 24 августа якобы уже «запланировано проведение другого мероприятия».

В качестве альтернативы столичные власти предложили провести акции в районе Марьино на юго-востоке Москвы.

На ближайшие выходные оппозиционеры подали в столичную мэрию несколько уведомлений на проведение акций за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение преследований участников протестов. Организаторы при необходимости готовы объединить заявки.

Как писал News.ru, ранее кроме заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве от Вихаревой, Соловьёва и Усмановой, аналогичные уведомления на 25 августа отправили в Либертарианской партии.

Позднее столичные власти отказали заявителям в проведении пикетов 17 августа в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие собирались проводить на Бульварном кольце.