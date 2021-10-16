Оплату больничного в России увеличат

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности будет увеличена с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля в день. Об этом пишет URA.RU.

Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на день наступления страхового случая, — сказано в документе Минтруда.

При этом отмечается, что сумма 2572,6 рубля в день также распространяется на листы нетрудоспособности по уходу за детьми. Известно, что по закону 100-процентрная оплата больничного по уходу за детьми до 8 лет ограничена этой суммой, несмотря на то что в перерасчёте на ежемесячную зарплату сотрудника может получиться больше.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет на 5,8%, до 7493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», сообщает ТАСС.

Известно, что на данный момент минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. Расходы на выплаты пособий по уходу за ребёнком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей.