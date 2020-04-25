Оперштаб: большая часть заболевших в Москве — моложе 45 лет

https://static.news.ru/photo/4267f860-87a7-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 41,5% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Среди вновь заразившихся — 36,5% людей в возрасте от 46 до 65 лет. 12% заболевших — от 66 до 79 лет. Также среди заболевших есть пожилые люди старше 80 лет (6%) и дети (4%). Все контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее NEWS.ru писал, что число заражённых COVID-19 в Москве за сутки выросло на 2957 человек. Таким образом, темпы заболеваемости в российской столице вновь выросли после нескольких дней. Для сравнения — накануне в столице было зафиксировано 1959 новых случаев.

Всего в России за сутки выявлен 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них почти у 3 тысяч инфицированных не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных случаев.