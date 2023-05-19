Онколог рассказала, как родинка может превратиться в меланому Онколог Антонова рассказала о риске превращения родинки в меланому при солнечном ожоге

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Перерождение родинки в меланому и другие виды рака кожи может произойти под воздействием солнца или при травмировании, рассказала «Москве 24» дерматолог-онколог Ольга Антонова. Врач привела данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым ультрафиолетовое излучение остается одним из наиболее опасных факторов, стимулирующих развитие онкологии.

Под солнцем важно каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем. Кроме этого, необходимо полностью отказаться от солярия. А тем, кто уже перенес онкологию, — исключить загар вообще, — призвала специалист.

Кроме того, риск превращения родинки в злокачественное образование возрастает при ее травмировании, продолжила дерматолог. Поэтому попытки самостоятельно удалить родинку очень опасны. Не следует бороться с родинками и с помощью таких методов, как натирание их соком чистотела: агрессивное химическое вещество сожжет не только новообразование, но и захватит соседние здоровые ткани.

Врач напомнила, что чаще всего травмируются родинки в местах трения об одежду, в складках кожи и на волосистой части головы. Такие образования лучше удалять, но только при помощи специалиста.

Ранее онколог Евгений Черемушкин назвал солнце основной причиной возникновения рака кожи. По словам врача, в самый пик жары покровы человека подвергаются наибольшему риску.