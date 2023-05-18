Онколог назвал основную причину рака кожи Онколог Черемушкин: основной причиной рака кожи является солнце

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солнце является основной причиной возникновения рака кожи, рассказал NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, в самый пик жары покровы человека подвергаются наибольшему риску.

Солнце — это основная причина возникновения рака кожи, поэтому в самый пик солнцестояния светлая кожа человека страдает больше всего. Прямая пропорциональность между возрастом и повреждением солнечной энергией, — рассказал Черемушкин.

Он добавил, что симптомы рака кожи можно увидеть, если у человека появляется какой-то бугорок или язва, которые со временем растут. По словам Черемушкина, это происходит в течение нескольких месяцев или даже лет.

Они [образования на коже] розоватые с определенным рисунком. Также могут появиться пигментные пятна на коже, но их часто путают с дерматозами и инфекционными заражениями. Именно поэтому в онкологии принято подтверждать диагноз морфологически, — отметил врач.

Ранее терапевт Дмитрий Окунев рассказал, что людям, у которых есть родинки, а также обладателям светлой кожей, следует регулярно обследоваться, так как существует угроза онкологического заболевания. Он добавил, что в группе риска также люди, чьи родственники болели раком кожи. По его словам, необходимо уделять особое внимание родинкам, которые не имеют четких границ, асимметричны и с рваными краями.