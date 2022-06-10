Онколог рассказал о вирусах, которые могут спровоцировать рак Онколог Серяков: вирус папилломы человека может спровоцировать рак шейки матки

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Компьютерная томограмма

Вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, при попадании в женский организм может спровоцировать рак шейки матки, заявил онколог Александр Серяков. В связи с этим он порекомендовал девушкам заниматься защищенным сексом и по возможности сделать прививку от этого заболевания, передает Lenta.ru.

Поэтому женщинам и девушкам так важно беречь себя: заниматься защищенным сексом, регулярно делать тест Папаниколау (ПАП-тест) у гинеколога и обязательно вакцинироваться, если этого еще не сделали. В идеале делать прививку нужно до начала половой жизни, но она показана также до 26 лет, — заверил Серяков.

Он также предупредил об опасности карциномы Меркеля — вида рака кожи, который появляется вследствие заражения организма полиомавирусом клеток Меркеля. Онколог отметил: люди заболевают онкогенными вирусами из-за ослабленного иммунитета, окружающей среды и мутации клеток организма. По словам Серякова, вирус Эпштейна-Барр связан с лимфомой Беркитта и другими видами лимфом.

Это одно из наиболее агрессивных, но, к счастью, достаточно редко встречающихся заболеваний крови и кроветворных органов. Вирус Эпштейна-Барр, один из самых изученных онковирусов, так как открыли его в 1964 году, может изменять генетический код клеток и стать фактором риска для ряда пациентов, — резюмировал медик.

Ранее в Сеченовском университете создали банк биологических материалов. Он включает в себя повреждённые злокачественными опухолями образцы тканей, цельную кровь, плазму и другие образцы от более чем четырёх тысяч пациентов. Специалисты утверждают, что анализ этих образцов поможет разрабатывать новые лекарства для онкобольных, повысит точность диагностики рака на ранних стадиях.