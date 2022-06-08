Биобанк живых раковых опухолей создали в Сеченовском университете «Известия»: в Сеченовском университете создали банк биоматериалов, включая опухоли

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В Сеченовском университете создали банк биологических материалов. Об этом сообщают «Известия». Он включает в себя повреждённые злокачественными опухолями образцы тканей, цельную кровь, плазму и другие образцы от более чем четырёх тысяч пациентов. Специалисты утверждают, что анализ этих образцов поможет разрабатывать новые лекарства для онкобольных, повысит точность диагностики рака на ранних стадиях и позволит чаще предсказывать вероятность отторжения органов после трансплантации.

Около половины всех образцов включает ткани пациентов с раком почки, лёгкого и некоторых других видов заболеваний. С их помощью учёные надеются создать более совершенные технологии и решения для быстрой и точной диагностики онкологических заболеваний.

Другую часть образцов, в том числе цельную кровь, плазму, сыворотку и ткани, сохранят для анализа и оцифровки. Их исследования позволят в будущем давать более точный прогноз выживаемости пациентов с онкологией и вернее предсказывать риски отторжения трансплантированных органов.

По словам директора научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессора Петра Тимашёва, содержащие данные тысяч пациентов биобанки позволяют разрабатывать персонализированный способ лечения. В эти банки попадают образцы с подтверждённым статусом болезни, а биоматериалы берутся только с письменного согласия пациента.