Онколог рассказал, как распознать рак щитовидной железы на ранней стадии Онколог Юдин назвал увеличение лимфоузлов возможным признаком рака щитовидки

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Рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов, рассказал в беседе с РИАМО врач-онколог Максим Юдин. По его словам, на более поздних стадиях симптомами опасного заболевания становятся затрудненность глотания, осиплость голоса, одышка, ощущение сдавливания в области горла, отек мягких тканей и першение.

На первой-второй стадии рак щитовидной железы протекает практически бессимптомно. Пациенты узнают о болезни случайно, если проходят скрининги или посещают эндокринолога по какому-либо другому поводу, — отметил специалист.

Он уточнил, что риску возникновения онкологических проблем с щитовидной железой подвержены люди старше 40 лет, при этом женщины болеют в четыре раза чаще мужчин.

Онколог назвал основной причиной рака щитовидки неконтролируемое развитие улов (доброкачественных образований в структуре железы), которое может переродиться в злокачественную опухоль. Также рак могут вызвать нейроэндокринные нарушения и гиперплазия железы на фоне снижения ее функции. Большую роль при этом играет наследственная предрасположенность.

Еще одной причиной появления злокачественных образований в щитовидной железе эксперт назвал радиоактивное облучение, например, на «вредном» производстве.

Ранее врач-эндокринолог Ольга Духова рассказала, что хриплый голос может свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы.