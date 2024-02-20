Стали известны детали удаления у россиянки опухоли размером с арбуз Онколог Карьгина: жительнице Мособласти удалили опухоль яичника размером с арбуз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Подмосковья удалили опухоль яичника размером с арбуз, рассказала NEWS.ru заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина. Медик добавила, что пациентке 59 лет.

Поступила 59-летняя женщина с жалобами на одышку, резкие боли в области живота и его увеличенный размер. Врачи выявили огромную опухоль яичника. Под общим наркозом мы удалили из брюшной полости 10 литров жидкости. Затем извлекли опухоль размером с арбуз. После материал был направлен на гистологию, — подчеркнула Карьгина.

По ее словам, на данный момент пациентка выписана под наблюдение онколога по месту жительства.

Ранее заместитель главного врача по хирургии Жуковской больницы Александр Архаров рассказал, что специалисты провели успешную операцию по удалению опухоли, общий размер которой составил 40 см. По его словам, во время хирургического вмешательства медики решили не прибегать к большим разрезам, это уменьшило период реабилитации, а также свело риски осложнений до минимума.

Как сообщил Архаров, 20-летний молодой человек поступил с жалобами на боли в груди и спине. Медики провели обследование и диагностировали у него большое доброкачественное образование — липофиброму, которая сдавливала спинномозговой канал.