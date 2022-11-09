Онколог предупредила о влиянии антидепрессантов на возникновение рака груди Онколог Травина: антидепрессанты повышают риск возникновения рака груди

Фото: Shutterstock

Прием антидепрессантов может увеличить риск возникновения рака груди, рассказала в беседе с «Москвой 24» онколог, гинеколог Марина Травина. Как отметила специалист, антидепрессанты повышают уровень пролактина, который влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.

Это фактор риска, который меняет чувствительность рецепторов к гормонам. Они изменились, у нас более чувствительные рецепторы к эстрогену, блокируется прогестерон, следовательно, не так уже правильно в балансе пролиферация и апоптоз (разрастание ткани и клеточная гибель. — NEWS.ru), — пояснила Травина.

Она добавила, что из-за онкологии у женщины могут начаться молозивные выделения. Кроме того, рак, по ее словам, может появиться и в результате заместительной гормональной терапии, поскольку гормоны влияют на опухоль как катализатор и она увеличивается в размере. В связи с этим врач советует первые два года после назначения медпрепаратов внимательно следить за состоянием здоровья и при появлении каких-либо необычных симптомов обращаться к специалисту для проведения обследований.

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.