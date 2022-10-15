Названы причины рака молочной железы Онколог Краcножон назвал причины и перечислил меры профилактики рака молочной железы

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Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез, пишут «Известия».

Эпидемиологи говорят о том, что у женщин увеличивается «эстрогеновое окно» — период женщины, когда происходит воздействие женских половых гормонов на организм. А эти гормоны причастны к возникновению рака, хотя и не являются причиной его возникновения, — рассказал Краcножон.

Специалист порекомендовал научиться проводить самообследование. По его словам, после 4-5 раз женщина становится опытной, а навык сохраняется на десятилетия. Главной профилактикой РМЖ является здоровый образ жизни, заключил врач.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.