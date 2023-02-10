Онколог назвал вероятность развития рака после коронавируса Онколог Минздрава РФ Каприн: коронавирус вряд ли способен быть причиной развития рака

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Коронавирус едва ли способен провоцировать онкологические заболевания. Такое мнение высказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. По его словам, люди, перенесшие COVID-19, заболевают раком не чаще других.

Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком, — сказал врач.

Он уточнил, что влияние коронавируса на ситуацию с онкологией может быть опосредованным. Эпидемиологическая ситуация стала причиной того, что на некоторое время была приостановлена диспансеризация. Однако в настоящее время данная процедура восстановлена.

Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что чаще всего злокачественные опухоли у мужчин появляются на коже, в легких, предстательной железе и толстой кишке. У женщин же больше всего раку подвержена вся репродуктивная система. Врач объяснил, что эти органы постоянно находятся в контакте с внешней средой, а потому больше остальных подвержены заболеваниям.

В свою очередь врач-онколог, глава химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Михаил Федянин рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта, однако такие симптомы появляются, когда болезнь перешла от первой стадии к следующей.