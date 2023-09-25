Онколог назвал неожиданно позитивную причину «омоложения» рака Онколог Шегай: рак «молодеет» и поддается лечению из-за ранней диагностики

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Злокачественные опухоли стали значительно чаще выявлять у людей младше 50 лет, рассказал в беседе с KP.RU гендиректор по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, хирург-онколог, кандидат медицинских наук Петр Шегай. Однако, по его словам, это говорит не об «омоложении» болезни, а об улучшении технологий ранней диагностики, позволяющих эффективнее лечить болезни и снижать смертность от них.

За последние 30 лет колоссально изменились технологии диагностики и масштабы ее применения. Иными словами, те опухоли, которые раньше обнаруживали уже на поздних стадиях в старшем возрасте, теперь стали выявлять на более ранних этапах, — пояснил эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию с выявлением рака предстательной железы. Сегодня широко применяется тест на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА). В результате если раньше к врачу попадали пациенты старше 60 лет на поздних стадиях заболевания, то сейчас благодаря тесту на ПСА врачи «ловят» самые ранние признаки опухоли.

Скажем, у пациентов, которые к 70-ми годам уже страдали бы тяжелой формой рака предстательной железы, сегодня можно диагностировать раннюю стадию в 50 лет. Это резко повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни, — подчеркнул хирург.

То же самое, по его словам, относится и к диагностике рака молочной железы. Обследование на современном маммографе позволяет «разглядеть» опухоли мельчайших размеров.

Как отмечает издание, тест на ПСА для мужчин и онкоскрининг молочных желез для женщин в России входят в услуги в рамках бесплатной диспансеризации.

По данным ВОЗ, в 2019 году во всем мире выявили свыше 1,82 млн злокачественных новообразований у пациентов младше 50 лет, сообщает издание. Сильнее всего выросло число случаев рака простаты у мужчин и рака молочной железы у женщин. Росту заболеваемости способствуют наследственность, ухудшение экологической обстановки, нездоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что физическая активность напрямую влияет на развитие рака. По словам специалиста, нужно стараться меньше находиться в сидячем положении, чаще гулять и правильно питаться.