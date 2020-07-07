Онищенко заявил о необходимости корректировки проекта о питании в школах

https://static.news.ru/photo/8b3d3874-c141-11ea-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости корректировки постановления о питании в школах. По его словам, если этого не сделать, то регионы могут лишиться финансирования.

Но в законе у нас кроме федерального финансирования есть еще финансирование за счет субъектов, поэтому сегодня мы будем настаивать на том, чтобы максимально сгладить, как нам представляется, эту некорректность, которая была допущена в принятии постановления правительства, когда весь регион лишается финансирования за счет федерального бюджета. Сразу скажу, что деньги в бюджете есть, несмотря на те большие затраты, которые произошли в связи с пандемической ситуацией, — цитирует его РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что за основу постановления взят несколько устаревший материал. На сегодняшний день в нескольких субъектах РФ есть примерно 400 школ. В основном они сельские. У них нет возможности организовать правильное питание. Если руководствоваться нынешним постановлением, то из-за них весь регион лишается федерального финансирования.

NEWS.ru писал ранее, что депутаты Госдумы поддержали законопроект о бесплатном горячем питании для школьников. Соответствующую инициативу выдвинул президент России Владимир Путин. Она вступит в силу с 1 сентября 2020 года.