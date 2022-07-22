Онищенко рассказал, почему в России больше не прививают от натуральной оспы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему в России больше не прививают от натуральной оспы. По его словам, это произошло после того, как Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение, что на планете ликвидирована эта инфекция.

На основании этого документа Всемирная ассамблея здравоохранения принимает решение, что на планете ликвидирована оспа, и принимается решение запретить прививки против оспы. Запретить производство вакцины против [оспы]. И тот, кто будет нарушать эти запреты, будет расцениваться как страна, которая готовится к биологической войне, — сказал Онищенко.

По словам академика, натуральная оспа — это самый опасный вирус, который когда-либо был, поэтому стоит в списке «кандидатов на разработку и использование как биологическое оружие». В 1980-е, как отмечает Онищенко, были сохранены две коллекции оспы: в СССР и США.

Вы представляете, был биологический баланс на планете — человечество и натуральная оспа. Как я уже сказал, натуральная оспа была регулятором численности населения на планете. И вот ее нет. Образуется огромный вакуум, — продолжил медик.

Этот вакуум обязательно должен был быть заполнен, считает Онищенко. К такому выводу приводит тот факт, что ранее существующий баланс оказался нарушен. Главным кандидатом на эту роль стала оспа обезьян, полагает академик.

Первый случай оспы обезьян среди людей был зарегистрирован в 1970-м году. И все эти годы мы очень и очень внимательно занимались и наблюдали за тем, как развивается рост обезьян, — сказал Онищенко.

После этого, по словам академика, до 1980 года ежегодно фиксировали до 10 случаев заражения. После введения запрета на вакцинацию от натуральной оспы число инфицированных начало расти: так, в конце 1990-х медики фиксировали до 500 случаев инфекции. Однако все они в основном присутствовали в Экватариальной и Западной Африке. По словам Онищенко, в 2003–2004 года стали говорить о создании двух препаратов для лечения оспы обезьян, «которая придет».

Уже есть такие препараты. Их производят американцы, и они в общем-то дают хороший результат. Я думаю, нам тоже в этом плане надо поработать, — добавил врач.

Ранее Онищенко рассказал об инкубационном периоде обезьяньей оспы. По его словам, он длится от 5 до 21 дня — за это время характерная для него сыпь выступает на лице, ступнях, ладонях, слизистой оболочке ротовой полости и в интимных местах.