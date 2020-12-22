Онищенко призвал вернуть принудительное лечение алкоголиков

https://static.news.ru/photo/fd8cd156-4453-11eb-876a-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) для граждан, страдающих алкоголизмом, предложил бывший главный санитарный врач России депутат Геннадий Онищенко.

При этом он поддержал принятие Госдумой в третьем чтении законопроекта, который даёт регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители.

Следующим этапом нужно возвращать ЛТП. <...> Мы возвращаемся к этому из-за большого потребления алкоголя в нашей стране, — цитирует Онищенко радиостанцию «Говорит Москва».

Он добавил, что это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко также подчеркнул, что, согласно статистике, каждую зиму около 10 тысяч человек замерзают из-за алкогольного опьянения.

Ранее Онищенко подчеркнул, что тратить бюджетные средства на людей, потерявших человеческий облик в результате злоупотребления алкоголем, недопустимо. Они сами будут оплачивать услуги вытрезвителя. Дополнительно врач призвал усилить административную ответственность в отношении нетрезвых лиц.

Как писал NEWS.ru, зампред Госдумы Ирина Яровая предложила проводить для всех россиян принудительное обследование на наркотики во время ежегодной диспансеризации. Зампред фракции эсеров Олег Нилов решил пойти ещё дальше и отправлять наркозависимых или в места лишения свободы, или на добровольно-принудительное лечение в заведения по типу печально известного ЛТП — лечебно-трудового профилактория советских годов.