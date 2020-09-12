Онищенко назвал жестом отчаяния появление «трезвого села» в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/5005136c-f512-11ea-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальное появление в Забайкальском крае «трезвого села» — это скорее жест отчаяния местных жителей, уставших от беспробудного пьянства. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что государство должно стремиться к тому, чтобы люди сами отказывались от покупки алкоголя. Такие решения, особенно в сельской местности, надо поприветствовать, считает политик.

Это уже от отчаяния. Люди приняли это решение не от хорошей жизни. Видеть это мурло. Бедные женщины. Конечно, они это инициировали прежде всего. Низкий им поклон за это, — сказал Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он призвал не разводить демагогию о том, что человек должен сам решать, пить ему или не пить, и что никто не имеет право в это вмешаться. По мнению депутата, «это либеральное зло, извращение».

Парламентарий напомнил, что в истории страны было немало примеров запрета алкогольной продукции для населения. Так что какой-либо новизны в появлении сельской «зоны трезвости» нет. Однако, подчеркнул Онищенко, в этом вопросе нет места лукавству.

У нас есть два субъекта РФ, где это давно сделано: Чечня и Ингушетия. Там официально местными законами запрещена продажа на их территории алкоголя. Они уже несколько лет отчитываются о количестве проданного алкоголя — ноль. А поскольку наша циничная статистика считает по проданному алкоголю, а не по реальной цифре, то у них в официальной государственной статистике — ноль потребления, — высказал мнение депутат.

Ранее в забайкальском селе Ульяновка официально запретили продажу алкоголя. Такое решение приняла местная администрация по инициативе жителей. На въезде в населённый пункт установили баннер, где сказано, что это — «зона трезвости».

Как писал NEWS.ru, торжественное мероприятие, посвящённое присвоению статуса «трезвое село», посетили около 300 гостей из ближайших поселений, а также губернатор Забайкалья Александр Осипов.