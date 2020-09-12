Жители российского села объявили его «зоной трезвости»

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В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продажу алкоголя. Данное решение было принято администрацией населённого пункта по инициативе его жителей. На въезде в село установили баннер, где указано, что оно является зоной трезвости.

Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению статуса «трезвое село», состоялось 12 сентября. В нём кроме жителей Ульяновки приняли участие около 300 гостей из ближайших сёл, Читы, Балея, Краснокаменска, а также глава Забайкалья Александр Осипов.

В тех сёлах, которые выбирают здоровый образ жизни — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сёл в Забайкалье будет больше, — цитирует его официальный портал региона.

Губернатор добавил, что населённым пунктам, которые последуют примеру Ульяновки, необходимо помогать. Поддержка должна исходить от всех уровней власти и краевого правительства.

Главный нарколог края Олег Дубинин, в свою очередь, отметил, что пример ульяновцев является первым шагом к оздоровлению населения края.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил воспользоваться американским опытом для победы над алкоголизмом в РФ. Речь идёт о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Он также отметил, что власти должны понимать зависимость экономики страны от здоровья населения.