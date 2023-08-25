Онищенко назвал пандемию эффективным инструментом естественного отбора Онищенко назвал пандемию эффективным регулятором численности населения

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Геннадий Онищенко

Пандемия любой болезни, включая COVID-19, приносит человечеству благо, так как является естественным регулятором численности населения, а кроме того позволяет отбирать более сильных представителей нашего вида. Об этом на пресс-конференции 25 августа заявил замглавы Российской академии образования, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко

Любая пандемия — это благо, потому что это очень эффективный инструмент эволюции живых систем. Каждый приход пандемии, в том числе гриппа — каждые три-пять лет — это регулятор численности населения на планете. Он способствует более эффективному естественному отбору среди нас. Слабые отходят в сторону, более сильные выживают, — отметил Онищенко.

Тем не менее, добавил Геннадий Онищенко, к каждой пандемии надо готовиться, в первую очередь обращая внимание на детское население. Правда, отметил экс-глава Роспотребнадзора, в пандемию коронавируса это не имело смысл, так как «детей вирус не трогал, а занимался старшим поколением и наводил порядок в этой части нашей популяции».

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5, иначе именуемый «эрис», не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона» и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».