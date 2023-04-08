«Он всегда был готов, что его убьют»: репортаж с родины Владлена Татарского Каким запомнился Максим Фомин (военкор Владлен Татарский) друзьям и сослуживцам

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский (настоящее имя военкора Максим Фомин)

8 апреля военкор и блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Он погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге 2 апреля, теракт произошел во время проведения его творческого вечера в кафе. Взрывчатку спрятали в статуэтке, изображающей самого Татарского, которую подарила ему Дарья Трепова. Девушку задержали почти сразу, ей грозит более 20 лет заключения. Кем был Максим Фомин до того, как решил стать военкором? Каким его запомнили друзья, а каким сослуживцы из ополчения? Чтобы узнать это, корреспондент NEWS.ru отправился в город, где родился Владлен Татарский — в Макеевку.

«Какой он нам Владлен? Он Максик!»

Родной дом Максима Фомина находится под Донецком. Отец какое-то время работал на шахте, мать Равиля Ибрагимова до сих пор живет здесь. Сейчас она находится в Москве, где Максима решено похоронить.

Фото: Из семейного архива Владлен Татарский (настоящее имя военкора Максим Фомин)

С классным руководителем Максима мы встретились в школе № 93. Она вела уроки в 5-м кабинете на первом этаже. Теперь дети учатся дома, занятия ведут дистанционно для безопасности.

«У нас был класс, куда отбирали самых смышленых. Я была его классным руководителем до 6-го класса. Спокойный, уравновешенный, улыбчивый, пухленький мальчик. Много читал. У них и семья была такая, любили читать. Я помню его таким, а не повзрослевшим», — рассказала преподаватель.

Гибель бывшего ученика стала шоком для учительницы. «Я шла на рынок, и женщина сказала, что Максим погиб. Новости я не смотрю. Жалко. Всех жалко. И Максима жалко, и маму, и всех людей, которые погибли за время этой войны», — поделилась она.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Светлана, соседка матери военкора Владлена Татарского Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Светлана, соседка матери военкора Владлена Татарского Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Рисунок в школе номер 93, в котором учился Максим Фомин Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Рисунок в школе номер 93, в котором учился Максим Фомин Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Парты в родном кабинете Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Парты в родном кабинете Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вывеска в центре школы Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вывеска в центре школы

Рядом со школой на лавочке отдыхает соседка семьи Фоминых. Ее сын дружил с Максимом в детстве, вместе они бегали по двору, ездили на море, ходили друг к другу в гости. Женщина показывает детскую фотографию, которая сохранилась с того времени.

«У нас в квартире была карта мира. И мальчики начертили себе там два государства. У Владлена была Максимиляндия, у моего сына — Ромуляндия. Он очень любил свою маму, он и сейчас ее любит», — сказала женщина.

Она добавила, что не никак не ожидала услышать новость о смерти Владлена Татарского, тем более не думала, что это случится в мирном городе.

«Какой он нам Владлен? Он Максик! Жалко! Осталось двое детей. Воевал, воевал — и все было хорошо, ничего не случилось. А поехал в мирный город и... Кто мог бы подумать, что такое случится в Санкт-Петербурге?»

Фото: Из семейного архива Детская фотография Владлена Татарского, в центре Фото: Из семейного архива Детская фотография Владлена Татарского, в центре Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Двор в отеческом доме в Макеевке Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Двор в отеческом доме в Макеевке Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Почтовые ящики в подъезде дома Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Почтовые ящики в подъезде дома Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Цветы на скамейке рядом с отеческим домом военкора Владлена Татарского Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Цветы на скамейке рядом с отеческим домом военкора Владлена Татарского

«Веселый, балагур. Любил женщин»

Наталья, жительница Макеевки, хорошо знала Максима. У нее он оставил только теплые воспоминания как искренний и прямолинейный человек, который всегда приходил на помощь. Ее брат Алексей Месяц (позывной — Бабка. — NEWS.ru) был лучшим другом Фомина.

— Максим писал о нем в книге «Бег». К сожалению, брат погиб год назад под Киевом. Они дружили с детства.

— Каким Максим был человеком вне блогерской деятельности?

— Максим был настоящий! Он был веселый, балагур. Любил женщин, любил хорошо поесть, и этого никогда он не скрывал! Очень открытый человек. У нас случилась трагедия — во время обстрела погибла шестилетняя девочка. Я до сих пор не отошла от случившегося... Не могу себя заставить вернуться... Максим сразу откликнулся и передал средства маме погибшей.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Наталья Месяц, близкий друг военкора Владлена Татарского

Случай, о котором говорит Наталья произошел 21 июня 2022 года. Во время обстрела были ранены несколько детей. Алина Гребенникова умерла от попадания осколка в голову, когда шла с отцом и сестрой в магазин за продуктами.

Брат Натальи, Алексей, был ближайшим другом Максима. Вместе с Алексеем Месяцем они попали и сбежали из колонии в 2014 году, когда украинский снаряд разрушил здание. Вместе вступили в ополчение. У Натальи сохранилось множество их фотографий.

— Когда погиб Алексей, мы долго не могли его найти. Даже не знали, жив ли он. Максим организовал поиск и доставил тело домой. Они сильно дружили.

У брата остался ребенок. Всегда, когда мы переписывались, Максим предлагал помощь: «В случае чего обязательно пиши, не стесняйся, я всегда помогу». Говорит: «Он всегда стоит у меня перед глазами, нет дня, чтобы я его не вспоминал»«.

— Когда вы последний раз общались?

— Пару недель назад. Я ему показывала, какие буквы выучил его племянник. Жаль, что его похоронят в Москве, а не рядом с домом. Может быть, это правильно. Я попрошу, чтобы земельку оттуда привезли сюда на могилу, где лежит Алексей. Максиму и брату это бы понравилось. Они и погибли рядом друг с другом по датам. Оба в пост.

— А ваш брат рассказывал подробности той истории, когда они сбежали из тюрьмы и вступили в ополчение?

— Максим был сразу за, а мой брат еще немного колебался, сначала не понимал сути этой войны. А потом начались обстрелы, одна из ракет попала в здание тюрьмы, и они сбежали. Уже потом, намного позже, их даже держали в яме за побег, но при Захарченко его помиловали.

Отношение Максима к врагу было непримиримое, очень жесткое. Он один из немногих корреспондентов, который говорил то, что думает. В последнем интервью сказал: «Пусть со мной случится что угодно. Я не боюсь. Главное, чтобы мы победили». Может быть, чувствовал... Он ярко жил и так же ярко, страшно погиб.

— На какую реакцию общества на теракт вы надеетесь?

— Я скажу его словами: всего вам ясного и светлого, победа будет за нами! (эту фразу Владлен Татарский разместил в разделе «О себе» в своем Telegram-канале — NEWS.ru). Тот, кто устроил этот страшный теракт, добился обратного эффекта. Русский народ и те ребята, которые сейчас на фронте, еще больше ожесточились, потому что у него было много друзей на земле.

— Вы видели обращение Евгения Пригожина? Он водрузил флаг в центре Бахмута в память о Владлене Татарском.

— Я очень зауважала Пригожина после этого. Честно! И Максим его уважал. Нам не хватает таких настоящих и идейных руководителей. Побольше бы таких людей, и, может быть, тогда все было бы намного лучше.

Дело Максима будет жить. Пусть наши репортеры не боятся освещать события. Это судьба, если суждено погибнуть — значит, погибнешь. Его помощь и работа будут жить. Я надеюсь, это поймут люди в высоких кабинетах. Как говорил Максим, «поднимут свои толстые зады».

Фото: concordgroup_official/t.me Евгений Пригожин

— Какого наказания заслуживает Дарья Трепова, которая принесла бомбу?

— Она уже себя наказала. Ее руки в крови. От этого ей не отмыться никогда в жизни. Это страшно, когда на твоих руках кровь. Жизнь сама тебя накажет, и хорошо, если тебя, а не твоих близких. Главное, чтобы ее ни на кого не поменяли. Это было бы очень больно.

«Он был смелым разведчиком!»

Свой псевдоним Максим взял из книги Виктора Пелевина «Generation „П“». Он много думал и писал о войне, вел группу «Терриконы Донбасса», потом завел Telegram-канал. Большой популярностью пользовались выпуски «Вечернего Владлена», где он делился мыслями по поводу специальной военной операции. Но кем был Максим до того, как решил стать военкором?

До 2020 года он принимал участие в конфликте в Донбассе в составе ополчения. Об этом периоде его жизни известно немного. NEWS.ru удалось найти сослуживца Максима, с которым они воевали с 2017 года и входили в одну разведгруппу. Возможно, тогда же была рождена философия «войны в стиле лакшери», которая, как писал Татарский, «подразумевает то, что война это не временное событие, а образ жизни». Сергей и сегодня служит в разведке.

— Сергей, когда вы познакомились с Максимом?

— В 2017 году. До этого он служил в батальоне «Восток». Он, его друг Бабка и я состояли в одной разведгруппе. Теперь кроме меня в живых не осталось никого.

— Многие знают о Максиме только как о военкоре. Каким он был бойцом?

— Он был смелым разведчиком! Вместе ходили по пояс в снегу. Отрабатывали ПТУРом (противотанковая управляемая ракета. — NEWS.ru). Был случай, когда мы делали разведку и зашли на вторую линию обороны ВСУ. Такой там был момент... возвращались с боем. Стрелял он хорошо из любых видов оружия, это я вам гарантирую. Максим был прежде всего военный, потом уже блогер. Человек инициативный. Этот опыт помог ему в работе...

Такой вот был мой друг Максим, Профессор. Я буду помнить его бойцом, а не военкором. Мы переписывались за день до смерти. Сложно передать то, что я чувствую.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Цветы на скамейке рядом с отеческим домом военкора Владлена Татарского

— У Максима были медали? Есть семейная фотография с медалью, но нигде об этом не написано.

— Мы, разведосы, не носим медали. Только на 9 Мая.

— Думаете, он знал, что его хотят убить?

— Он всегда был готов. Это человек войны — он убивал, жил на позициях, в окопах. Шесть лет находился в зоне боевых действий. Конечно, он был готов ко всему. Он легко относился и к жизни, и к смерти.

— Как вы узнали о его гибели?

— О взрыве мне сообщили сослуживцы. Она (Дарья Трепова — NEWS.ru) угрохала не только человека, но бойца, который помогал армии дронами и многим другим. Она убила моего друга. Мое мнение — расстрел. И оно не поменяется. Учитывая, что он пережил, это страшно, как он погиб. В тылу...