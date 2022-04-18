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Общество

«Он бессмертный»: Вяземский объяснил, почему невозможно забыть Ленина

Профессор МГИМО Вяземский объяснил, почему невозможно забыть Ленина
10:35, 19 апреля 2022
«Он бессмертный»: Вяземский объяснил, почему невозможно забыть Ленина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru заявил, что Владимира Ленина невозможно забыть, потому что он вошёл в мировую историю. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 29% россиян считает, что Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки, треть (32%) ответила, что его будут помнить как основателя Советского государства, а чуть больше четверти (26%) — как вождя, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся.

Через 40-50 лет я просто не знаю, какое у нас будет состояние исторического сознания. Если движение будет в сторону нынешнего направления, потому что молодёжь у нас вообще от истории отходит и в ней плохо ориентируется. Она в основном в соцсетях. Как можно забыть Ленина? Это человек, который вошёл в мировую историю. Он, к сожалению, бессмертный, я правда рассчитываю, что он когда-то обретёт землю и перестанет лежать в качестве мумии. Тот, кто его забудет — тот будет наказан. Ленина, Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна надо помнить всегда, — считает Вяземский.

Он добавил, что нынешние тенденции показывают деисторизацию молодого поколения. Тем не менее, по мнению Вяземского, если забыть Ленина, то «забудешь историю».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник», посвящённый 152-й годовщине со дня рождения Ленина, был проведён 12 апреля. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. По словам советника генерального директора ВЦИОМ Елены Михайловой, в возрастных группах 45+ с существенным перевесом доминируют позитивные оценки деятельности Ленина, однако поколения c травматическим постперестроечным опытом негативно относятся к предводителю большевиков.

В марте стало известно, что самарский «Центр независимой экспертизы на автомобильном транспорте» подал заявку для получения президентского граната на мероприятия по «опознанию» тела Владимира Ленина, чтобы доказать его якобы американское происхождение

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