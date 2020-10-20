Омбудсмен предложила возродить детскую психиатрию в России

https://static.news.ru/photo/799bfbde-12e8-11eb-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо возродить детскую психиатрию, заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, в настоящий момент запрос на психиатрическую помощь детям в РФ остаётся неудовлетворённым.

Она отметила, что до 1995 года были как взрослые, так и детские психиатры, однако сейчас вторая специальность практически исчезла из профессионального образования, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент важно оценить запрос на детских психиатров в российских регионах, учитывая потребность сиротских учреждений. Также нужно создать концепцию развития детской психиатрии.

Этот шаг позволит организовать и объединить все усилия по развитию психиатрической службы сегодня, но очень важно, чтобы в этом документе были прописаны чёткие показатели и темпы развития, — подчеркнула она.

Такое заявление омбудсмен сделала в ходе выступления перед рабочей группой по соблюдению прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кузнецова сообщила, что девочка, которую нашли в московской квартире в антисанитарных условиях с вросшей в кожу резинкой для волос, сейчас живёт с людьми, которые в ней «души не чают».