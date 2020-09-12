Около 5,5 тысячи россиян выздоровели от коронавируса

https://static.news.ru/photo/88727364-f4ce-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выписали из больниц 5428 человек, выздоровевших от COVID-19. Общее количество вылечившихся на сегодняшний день составляет 873,5 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России заболели 1,057 млн человек.

Жертвами инфекции в РФ стали 18,4 тысячи человек. За последние сутки зафиксированы 119 летальных исходов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где с начала пандемии заразились более 6,4 млн человек. в первую тройку также входят Индия (свыше 4,6 млн) и Бразилия (более 4,2 млн).

В общей сложности количество заболевших в мире составляет около 28,5 млн человек. Жертвами инфекции стали 915,6 тысячи человек, выздоровели более 19,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди российских регионов зафиксирован в Смоленской области — 0,2%. В Москве, Подмосковье, Тульской области, Туве, Чечне и Чувашии этот показатель составил 0,3%.