Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/42aaf938-f405-11ea-b887-fa163e074e61_660.jpg Смоленск Фото: Козлов Олег/wikimedia.org

Наименьший темп увеличения числа заразившихся COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Смоленской области. Там прирост составил 0,2%, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Помимо этого, как следует из официальной статистики, с минимальными показателями заболевших прибавилось в Москве и Московской области, а также в Туве, Чувашской Республике, Тульской области и Чечне. В этих регионах заразившихся стало на 0,3% больше.

В целом по России с начала пандемии заболевших уже 1,05 млн человек, около 18,4 тысячи граждан скончались, а более 868,1 тысячи пациентов выписаны из больниц.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина.