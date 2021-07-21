Охотник объяснил, как казанский стрелок мог купить оружие при невменяемости

Медицинское освидетельствование при выдаче разрешения на оружие в России является профанацией, благодаря чему устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев смог обзавестись ружьём, будучи невменяемым. Об этом NEWS.ru заявил специалист в области охотничьего хозяйства Валерий Кузенков.

По словам эксперта, чтобы избежать повторения трагедии, подобной той, что произошла в Казани, нужно изменить правила выдачи разрешения на оружие.

Людей к охотничьему оружию должны допускать через выдачу охотничьего билета. Чтобы были экзамены, обучение, чтобы человек год или полгода обучался, проходил кандидатский статус, ходил на лекции. Тогда можно будет к нему присмотреться. Подобным образом дела обстоят во многих странах, — рассказал Кузенков.

В настоящее время психиатрическое освидетельствование не обеспечивает должный уровень защиты для населения, уверен эксперт.

Приходит мальчик к врачу, его спрашивают, болит ли голова и любит ли он маму. Он отвечает на эти вопросы правильно, после чего ему выдают справку, — считает Кузенков.

Ранее «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза института Сербского признала невменяемым 17-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани. При этом в Следственном комитете РФ заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого ещё не закончилась.

Нападение на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено 11 мая. В результате атаки погибли девять человек, 24 получили ранения.