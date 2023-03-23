Офтальмолог назвала способ расслабить глаза во время работы за компьютером Офтальмолог Дебольская посоветовала каждые полчаса расслаблять глаза при работе за компьютером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы расслабить глаза при работе за компьютером, необходимо каждые полчаса делать перерывы и смотреть вдаль по пять-семь минут, например, на парк или лес за окном, рассказала NEWS.ru офтальмолог Жанна Дебольская. По ее словам, таким образом глаза отдыхают, и снимается спазм аккомодации.

Лучшее решение — каждые полчаса, хотя бы пять-семь минут смотреть в окно, вдаль, особенно если есть перспектива — посмотреть на парк, лес, чтоб глаза отдыхали, чтобы снять спазм аккомодации. Плюс людям, часто работающим за компьютером, желательно использовать препараты «искусственная слеза», улучшающие питание роговицы и увлажняющие ее в течение дня. Моргают реже люди, роговицы пересыхают, плюс влияние мониторов, хоть они современные, все равно влияют, — подчеркнула медик.

Дебольская также напомнила, что примочки с чаем или ромашкой при конъюнктивите грозят тяжелыми последствиями. По ее словам, самолечение может закончиться вторичной бактериальной инфекцией, аллергией или кератитом — воспалением роговицы глаза.

Ранее она объяснила, что при конъюнктивите у заболевшего краснеют и болят глаза, текут слезы и появляется светобоязнь, а также по утрам может появляться гной. Офтальмолог отметила, что данный недуг бывает в основном вирусный и бактериальный, реже встречается аутоиммунный.

Хирург Павел Григорьев ранее рассказал, что развитие конъюнктивита провоцируется стафилококком, стрептококком, гонококком, пневмококком, а также хламидиями и различными грибами. В группе риска находятся люди с иммунодефицитом, хроническим гайморитом, ангиной, ринитом, бронхитом, а также неправильно ухаживающие за контактными линзами и использующие некачественную косметику.