Один человек погиб после обрушения кровли дома, обстрелянного в Донецке, ещё четверо пострадали. По данным МЧС ДНР, которые приводит Telegram-канал «Типичный Донецк», из дома по улице Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован.

По данным других Telegram-каналов, в доме полностью разрушены три этажа, под завалами могут находиться люди. Это один из самых густонаселённых районов города. Рядом с домом расположены детский сад и школа, в которой от удара вылетели стекла.

На четвёртом этаже рухнули плиты. На кухне женщина, неизвестно, жива она или нет. Она не отвечала, не могут дозвониться ей, — рассказала жительница Донецка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера во время ночного обстрела попал украинский снаряд. По его данным, частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием.

Вооружённые силы Украины ранее выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, заявили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Обстрел вёлся из Северодонецка. ВСУ также обстреляли из танка населённый пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.