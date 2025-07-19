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19 июля 2025 в 19:07

Обычные ингредиенты, но эффект WOW! Как сделать салат-гнездо за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Гнездо глухаря» — бесподобная вкуснятина, которая исчезает первой! Этот эффектный салат давно стал хитом на праздничных столах — сочная курица, хрустящие огурцы, нежный сыр и аппетитная шапка из яичных «стружек» создают идеальную гармонию вкуса. Готовлю его регулярно — гости всегда просят рецепт!

Начните с основы: 300 г куриного филе отварите с лавровым листом и перцем, остудите и нарежьте кубиками. 3 картофелины и 2 моркови отварите в мундире, очистите и натрите на крупной тёрке. 2 свежих огурца нарежьте соломкой, 150 г твёрдого сыра натрите на мелкой тёрке.

Собираем слои на плоском блюде: картофель — курица — морковь — огурцы — сыр. Каждый слой промазываем майонезом (около 200 г). Фишка салата — «гнездо» из 4 варёных яиц: белки натрите на тёрке и распределите по поверхности, желтки разомните вилкой и выложите горкой в центре. Украсьте веточками укропа — получится настоящее гнездышко! Дайте салату пропитаться 2 часа — и ваши гости будут в восторге!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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