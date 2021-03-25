Обвинённого в вымогательстве мэра Майкопа отправили под арест

https://static.news.ru/photo/6e8f38b2-8d92-11eb-af71-96000091f725_660.jpg Андрей Гетманов Фото: instagram.com/andrey.getmanov

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал арест в качестве меры пресечения для главы администрации Майкопа Андрея Гетманова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Гетманов пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьёй 163 УК РФ (вымогательство). Задержали мэра 24 марта.

Следствие установило, что в мае 2018 года Гетманов предложил местному бизнесмену совершить обмен земельными участками. Тот отказался от невыгодной для себя сделки, однако мэр стал настаивать на предложенных условиях и пригрозил предпринимателю физической расправой. Бизнесмен в итоге согласился на сделку, опасаясь за свою жизнь.

Гетманов стал главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого он был депутатом госсовета Адыгеи и работал на космодроме Байконур.

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