Путин снял Белозерцева с поста пензенского губернатора

https://static.news.ru/photo/268a8618-8c05-11eb-895b-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Президент РФ Владимир Путин снял с занимаемой должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Политика сняли с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, — говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Решение вступило в силу со дня подписания документа.

Губернатор и ещё несколько человек, в том числе местные предприниматели, были задержаны 21 марта. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемый в получении взяток Иван Белозерцев считает себя патриотом. Он также напомнил, что во время работы к нему не было никаких претензий.

Как рассказал Белозерцев членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. Кроме того, по его словам, он намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.