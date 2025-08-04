Обвиняемым в падении истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

Обвиняемым в падении истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения Шесть работников Иркутского авиазавода отправлены под подписку о невыезде

Шестерым фигурантам уголовных дел о превышении должностных полномочий и халатности избрали меру пресечения — работников Иркутского авиационного завода (филиала ПАО «Корпорация Иркут») отправили под подписку о невыезде, передает ТАСС со ссылкой на Восточное МСУТ СК России. В результате падения истребителя на многоквартирный дом осенью 2022 года погибли два летчика-испытателя, собственники разрушенного частного домовладения не пострадали.

В отношении шестерых работников Иркутского авиационного завода избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пилоты обрушившегося на многоквартирный дом в Иркутске Су-30 Максим Конюшин и Виктор Крюков задохнулись в воздухе. В СК объяснили, что это произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой — речь идет о технической неисправности воздушного судна и нарушении правил пилотирования. По данным Восточного МСУТ СК, на месте ЧП были изъяты бортовые самописцы, найдены и извлечены из-под обломков 19 тел погибших.