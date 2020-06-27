Общая явка на онлайн-голосовании превысила 75%

https://static.news.ru/photo/0910db1e-b8a2-11ea-9e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием сообщил, что общая онлайн-явка превысила 75%. В дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. Оно доступно с 25 по 30 июня.

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сообщал ранее, что явка на электронном голосовании по Конституции в российской столице может превысить 90%.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, на голосовании пока не зафиксировали серьёзных нарушений, которые могут повлиять на итоги.

NEWS.ru писал ранее, что в ЦИК поступили 105 обращений, которые содержат жалобы на работодателей, принуждающих своих подчинённых голосовать.