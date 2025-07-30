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30 июля 2025 в 21:03

Обалденная икра «Пять овощей» — мой любимчик среди закусок! Простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Икра «Пять овощей» — осеннее солнце в каждой ложке! Тыква — удивительный овощ, который может раскрыться по-новому в компании других ингредиентов. Эта икра — настоящий фейерверк вкусов: сладость тыквы, кислинка томатов, пикантность перца и чеснока создают гармонию, которая покорит даже тех, кто обычно обходит тыкву стороной. Идеальна для бутербродов, пасты или как самостоятельная закуска!

Начните с подготовки овощей. 700 г тыквы очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. 200 г помидоров ошпарьте кипятком и снимите кожицу, мякоть измельчите. 1 красный перец очистите от семян и нарежьте кубиками. 1 луковицу и 3 зубчика чеснока мелко порубите.

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и через минуту — перец. Тушите 5 минут на среднем огне. Добавьте тыкву, помидоры, посолите и поперчите по вкусу, приправьте сушеными травами (отлично подойдет прованская смесь).

Тушите под крышкой на медленном огне около 30 минут, пока тыква не станет совсем мягкой. В конце добавьте 1 ст. л. лимонного сока — это подчеркнет вкус и добавит свежести. Дайте немного остыть, затем измельчите блендером до желаемой консистенции — можно оставить немного текстуры или сделать полностью гладкой.

Попробуйте и при необходимости добавьте еще специй. Подавайте теплой или холодной, украсив свежей зеленью. Эта икра прекрасно хранится в холодильнике 4–5 дней, а если закатать в стерильные банки — будет радовать вас всю зиму!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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